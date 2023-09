Znane gwiazdy atakują Lidla: "Dlaczego pozwalasz na to okrucieństwo"?

Zgaduję, że osoby, które tak dzielnie biorą udział w tego typu sloganach dalej zjadają kurczaka, przypinając sobie order miłośnika zwierząt, bo to przecież kurczak z wolnego wybiegu. Jak chcecie bronić praw zwierząt, chcecie być etyczni to jest jeden sposób: weganizm. Wolny wybieg to nie są kurki szczęśliwie biegające po zielonej trawie. Te kurczaki też zostały zabite, też jechały do rzeźni w stresie. Nie udawajmy obrońców i miłośników zwierząt nadal przekładając swoje kubki smakowe ponad zwierzaki - czytamy wypowiedź jednej z osób pod spotem Otwartych Klatek. Pojawiły się jednak komentarze, w których obrońcy zwierząt dziękowali wszystkim za udział w tej kampanii. Trudno opisać wdzięczność dla wszystkich osób, które stają w obronie kurczaków hodowanych na mięso w tak fatalnych warunkach. Serio. Lidl, liczę na Was bardzo!!!