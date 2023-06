Finał Ligi Mistrzów już jutro. W pakiecie Polsat Box Go Sport wygrają go kibice

Jeśli jesteście kibicami i zastanawiacie się nad zakupem telewizji, bo na przykład właśnie skończyła wam się umowa, to oferta Polsatu jest pod was skrojona. Już niedługo, bo od 16 czerwca w pakiecie Polsat Box Go Sport będzie można oglądać kolejne mecze eliminacji UEFA Euro 2024. W międzyczasie nie zabraknie rozrywki dla miłośników innych dyscyplin. Pojawią się bowiem m.in. rozgrywki French Open (i ich finał z udziałem Igi Świątek), czy Ligi Narodów Siatkarzy (21 czerwca Polska zmierzy się z Francją).



Pakiet Polsat Box Go Sport daje wam dostęp do najgorętszych sportowych rozgrywek. Dzięki usłudze możecie je oglądać, jak tylko chcecie - na smartfonie, tablecie, komputerze i Smart TV.