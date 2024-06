Lisa Kudrow zaczęła oglądać "Przyjaciół" dopiero po śmierci Matthew Perry'ego

Ponad pół roku po śmierci aktora Lisa Kudrow, odtwórczyni roli Phoebe Buffay wyznała, że przez lata nie mogła zmusić się do oglądania serialu "Przyjaciele". Powodem, dla którego rezygnowała z seansu był fakt, iż nie chciała oceniać swojej gry aktorskiej z obawy, że coś jej się w niej nie spodoba. W niedawnym wywiadzie dla The Hollywood Reporter wyznała jednak, że ostatnio zaczęła oglądać stare odcinki sitcomu ponownie, by zachować w pamięci zmarłego w minionym roku Matthew Perry'ego.