Literacka Nagroda Nobla 2023 przyznana. Tym razem trafiła do Norwega

Do tej pory wśród noblistów w dziedzinie literatury znaleźli się m.in. Svetlana Alexievich, Alice Munro, Günter Grass, Annie Ernaux czy Bob Dylan, a w 2019 roku do grona wyróżnionych wyjątkową nagrodą dołączyła Olga Tokarczuk. W tym roku konkurencja była mocna - faworytami byli m.in. chińska pisarka Can Xue, krytyczka Kremla Ludmiła Ulicka czy australijski pisarz Gerald Murnane. Mimo wybitnych tytułów, które każdy z kandydatów ma swoim dorobku, zwycięzca mógł być tylko jeden, a został on ogłoszony dzisiaj przez Akademię Szwedzką w Sztokholmie.