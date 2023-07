Łódź Summer Festival mógł zakończyć się katastrofą. Uczestnicy włamali się na teren budowy

Weekend podczas Łódź Summer Festival był prawdziwym oblężeniem. Z relacji The Poland News wynika, że organizatorzy przestali wpuszczać nowych uczestników na teren Manufaktury już o godzinie 20:00. I choć wiele osób nie weszło na festiwal legalnie, to znaleźli oni inne wyjście. Na nagraniach widać, jak co najmniej kilkadziesiąt osób stoi na szkielecie wieżowca i ogląda koncerty z góry, a niektórzy zostali nawet uchwyceni podczas schodzenia z dźwigu.