Marvel zmienił swoją charakterystyczną melodię. To pierwszy taki przypadek od roku

"Loki" to pierwszy serial Marvela, który doczekał się 2. sezonu. Po rozbiciu linii czasowej tytułowy bohater wraz z Mobiusem i kilkoma innymi postaciami rusza poprzez multiwersum w poszukiwaniu Sylvie, Ravonny i Miss Minutes. W najnowszym odcinku trafiamy do XIX-wiecznego Chicago. Dlatego twórcy produkcji przyszykowali dla widzów małą niespodziankę w poprzedzającym epizod intro.



Zmiana muzyczki współgra w tym wypadku z tematem najnowszego odcinka "Lokiego". Tym razem zamiast standardowej melodii słyszymy bowiem grany na pianinie ragtime, co komponuje się z osadzeniem akcji w 1893 roku.



