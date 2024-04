Polski show komediowy Amazona wali żartami jak twój stary. Tylko śmieszniejszymi

Zawodnicy są mocni jak beton. Ten co - jak usłyszymy w programie - nie ma roboty, bo go wylali. Niby wiadomo, że jak coś jest dla każdego, to jest do niczego. A wybierając taką zbieraninę osobowości Amazon zdecydowanie chce trafić w gusta jak największej liczby widzów. Na szczęście, wie przy tym co robi, więc 2. sezon "LOL: Kto się śmieje ostatni" na pewno do niczego nie jest. Dochodzi w nim do wojny pokoleniowej. Na przyjacielskich zasadach oczywiście. Każdy z uczestników charakteryzuje się silną osobowością i prezentuje inny rodzaj humoru, dzięki czemu otrzymujemy istną mieszankę wybuchową. To co najlepsze w kabarecie łączy się z tym co najlepsze w youtubie. Tak, też nie wiedziałem, że jest w nich cokolwiek dobrego.



