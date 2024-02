Widziałem pierwszy polski film o wojnie w Ukrainie. Nie przegapcie go

24 lutego 2022 r. - wszyscy doskonale ten dzień pamiętamy. To wtedy Putin zaatakował Ukrainę, a my, zjednoczeni jak nigdy, rzuciliśmy się do pomocy ofiarom agresji rosyjskiego dyktatora. Kto mógł, ten przyjmował uchodźców pod swój dach, a kto nie mógł tego zrobić, brał udział w licznych zbiórkach charytatywnych. Filmowcy przekazali wtedy sprzęt kolegom po fachu zza wschodniej granicy, aby zarejestrowali, co się wtedy w ich kraju działo. Teraz nadszedł czas na pierwszą pełnometrażową produkcję na ten temat.



Na specjalnym pokazie z okazji drugiej rocznicy ataku Rosji na Ukrainę, współreżyser "Ludzi" Maciej Ślesicki powiedział, że scenariusz powstał z bezsilności. I rzeczywiście, film tonie w poczuciu wszechogarniającej bezsilności. W końcu śledzimy tu losy najbardziej delikatnych ofiar tragicznych wydarzeń. Pozostawione same sobie niewidome dzieci z domu dziecka przemierzają swój kraj, licząc, że nie trafią na wrogie oddziały. Nastoletnia dziewczyna w zakrwawionych spodniach poszukuje swojej niemowlęcej siostry. Matka ruszająca na front w poszukiwaniu syna. Starsza kobieta, która traci męża. I w końcu lekarka stająca przed dylematem moralnym. Ania, Nastya, Lyuba, Maria i Olena - wojna niespodziewanie splata ich losy.



Więcej o wojnie w Ukrainie poczytasz na Spider's Web: