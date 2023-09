Netflix zmienił serial do kotleta w brawurową rozrywkę. "Lupin" z każdym sezonem jest coraz lepszy

"Lupin" jest jak impreza - rozkręca się. Przeszedł drogę od serialu do kotleta (odpowiednik czytadła do pociągu) po wciągające widowisko. Pierwsze dwa sezony (a właściwie jeden, ale podzielony przez Netfliksa na dwie części) stopniowo się rozpędzały i nabierały atrakcyjności. W trzecim George Kay od razu może więc wyciągać ciężkie działa. Po co, skoro Assane Diop pomścił już ojca, kompromitując Pellegriniego? Co jeszcze prócz odzyskania rodziny ma do zrobienia?



Ostatni raz widzieliśmy Assane'a, jak w akompaniamencie policyjnych kogutów żegnał się z Claire i synem Raoulem, obiecując, że jeszcze wróci. Od tamtej pory ukrywa się gdzieś poza zasięgiem ciekawskich spojrzeń i w mediach śledzi kolejne doniesienia na swój temat. Stał się bohaterem narodowym, kimś na kształt współczesnego Robin Hooda. Dziennikarze nagabują więc jego najbliższych, aby wyciągnąć od nich jakiekolwiek informacje. Nie może dłużej się temu przyglądać. Szykuje się więc do nowego skoku, który kończy się... ech, od razu odpalicie drugi odcinek.



