Żeńskie opakowanie M&M's wywołało niedorzeczne kontrowersje. Ma "odwrócić naszą uwagę od Chin"

Na nowych, limitowanych opakowaniach M&M’s pojawił się fragment fioletowego tła, na którym możemy zobaczyć stojące do góry nogami, spersonifikowane cukierki w wersji żeńskiej. Marka podkreśla, że chodzi tu o „wsparcie kobiet, które wywracają status quo”. Nowe „emsy” są dostępne w wariantach: masło orzechowe, mleczna czekolada i orzeszki ziemne. Część zysków z zakupu opakowań tej edycji ma zostać przekazana organizacjom wspierającym kobiety. Nie trzeba być cynikiem, by wiedzieć, że na podobne ruchy duże firmy decydują się przede wszystkim w celach marketingowych - gdy wiedzą, że raczej nie odbije im się to czkawką, a mogą dzięki temu coś dla siebie ugrać. Nie zmienia to jednak faktu, że dopóki tego typu zagrania wiążą się z aktywnym wspieraniem jakiegoś szczytnego celu, to lepiej, żeby było ich jak najwięcej.



W tym wypadku jeden dolar z każdej sprzedanej paczki ma zostać przekazany m.in. organizacjom She Is the Music i We are Moving the Needle. W sumie marka ma przeznaczyć na nie do 800 tys. dolarów. Jak podkreśla dyrektorka ds. Marketingu w Mars Wrigley w USA, „misją M&M’s jest stworzenie świata, w którym każdy czuje się do niego przynależny”.