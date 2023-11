Oto Madame Web i pajęcze bohaterki na pierwszym zwiastunie filmu z uniwersum Spider-Mana

Po czterech latach od chwili, kiedy do mediów trafiły pierwsze informacje o planach na film „Madame Web”, do sieci nareszcie trafił pierwszy zwiastun produkcji. Ogłoszenie obrazu poświęconego tej właśnie postaci było dość zaskakujące - w końcu Madame Web jest mniej znaną postacią związaną z Peterem Parkerem. Co więcej, zatrudnienie Dakoty Johnson sugerowało przedstawienie jej innej wersji - przecież ta stworzona przez Denny'ego O'Neila i Johna Romitę Jra postać tradycyjnie w komiksach występuje pod postacią kobiety z niepełnosprawnością w starszym wieku.



Cassandra Webb była mutantką pozbawioną wzroku, sparaliżowaną od pasa w dół i cierpiącą na miastenię, ponadto żyła wyłącznie dzięki podpięciu do specjalnej aparatury w kształcie pajęczej sieci. Dzięki swoim zdolnościom przewidywania przyszłości i telepatii doradzała Spider-Manowi, aż do swojej śmierci, kiedy to przekazała swoje moce drugiej Spider-Woman. Tak czy inaczej, nigdy nie wydawała się postacią stworzoną do działania na pierwszym planie, jednak z jakiegoś powodu Sony postanowiło opowiedzieć o jej młodości, o której fani komiksów nie wiedzą zbyt wiele.



