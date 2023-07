Madonna wraca do zdrowia. Pokazała pierwsze zdjęcie po wyjściu ze szpitala

W tej chwili musimy wstrzymać wszystkie zobowiązania, w tym trasę koncertową. Wkrótce podamy więcej szczegółów, w tym nową datę rozpoczęcia trasy i przełożonych koncertów - informował jakiś czas temu menadżer Madonny. Fani artystki mają nadzieję na to, ze już wkrótce wróci do pełni sił i rozpocznie koncertowanie. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy miałoby się to wydarzyć.