Mołek wkurzyła się na Wojewódzkiego: Żaden dziaders nie będzie mnie rozliczał

"A Magda Mołek nie jest osobą, która zbyt serio siebie traktuje?” - pyta K. Wojewódzki Dorotę Szelągowską o współpracę ze mną. To pytanie-zarzut. Do obu nas. Do Doroty, bo przecież ona jest taka wyluzowana, więc jak mogła (!) popełnić taki błąd i pracować z kimś tak bez luzu jak M.? A więc może, wcale nie jest taka fajna, za jaką chce uchodzić? No i wycieczka do mnie: osoba, która zbyt serio siebie traktuje - toż to przecież jest jakiś idiotyzm, no jak można być kobietą, w tym powalonym szołbiznesie i się „zbyt serio traktować”, czyli w sumie jak? Nie chodzić na pijackie imprezy, nie robić interesów z ludźmi, z którymi się po prostu tego nie chce, omijać cwaniaków i przemocowców szerokim łukiem, nie śmiać się z sucharów dziadersów okupujących najwyższe stołki od dziesięcioleci, tylko samej kierować swoim życiem, wspierać kobiety w kryzysie, tworzyć dla nich programy i treści a nie biegać po towarzystwie w poszukiwaniu atencji? Jeśli tak, to tak, jestem OSOBĄ, KTÓRA SIĘ ZAJEBIŚ*IE SERIO TRAKTUJE. I żaden dziaders nie będzie mnie publicznie rozliczał z moich wyborów

- zareagowała Magda Mołek.