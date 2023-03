W tamtych czasach robiła wiele niezwykłego i ciekawego dla muzyki gospel, rozwijając krok po kroku solową karierę. Sukces i popularność przyszły do artystki w 1948 roku, dzięki nagraniu utworu "Move Me Up a Little Higher" autorstwa Williama Herberta Brewstera dla wytwórni Apollo. Krążek sprzedał się w rekordowych 8 milionach egzemplarzy. Piosenka okazała się impulsem do wielkiego, międzynarodowego sukcesu. Jackson rozpoczęła koncertowanie nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w Europie. Warto dodać, że nie wszystkim podobało się wprowadzenie jazzu do kościoła, klaskania i energicznego tupania nóżką do tekstów o Jezusie. Ona jednak śpiewała gospel po swojemu. Kariera Mahalii rozwinęła się tak mocno, iż artystka występowała również nie tylko na festiwalach, ale też śpiewając przed najważniejszymi osobami w kraju. Dała koncerty występując przed prezydentami: Dwightem D. Eisenhowerem oraz Johnem F. Keneddym. Mahalia angażowała się również na rzecz zniesienia segregacji rasowej. Jackson zaśpiewała piosenkę I’ve Been ‘Buked and I Been Scorned do 200-tysięcznego tłumu zgromadzonego w Waszyngtonie przed słynnym przemówieniem Martina Luthera Kinga w 1963 roku. Przyjaźniła się z Kingiem, a gdy został zastrzelony, to właśnie Mahalia zaśpiewała na jego pogrzebie. Sama zmarła z powodu niewydolności serca w styczniu 1972 roku. "Mahalię" HBO Max mimo kilku wad polecam zobaczyć, chociażby dla niezwykłego głosu i charyzmy głównej bohaterki.