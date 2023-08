Maja Staśko wysłała mocny sygnał do Królikowskiego. Zareagowała Joanna Opozda

Na wczorajszej premierze filmu "Porady na zdrady 2" wśród wielu innych celebrytów jedną z bardziej widocznych osób była Maja Staśko. Aktywistka, która co jakiś czas pojawia się w świetle reflektorów na różnego rodzaju wydarzeniach, zazwyczaj niesie ze sobą ważny dla siebie przekaz. W marcu, przy okazji premiery "Pokolenie Ikea", wystąpiła "ubrana" w wulgarne cytaty z książki autorstwa Piotra C, a na Instagramie pisała, że jej sukienkę zaprojektował seksista. Nie inaczej było również na wczorajszym wydarzeniu, gdzie Maja pojawiła się z wymowną wiadomością, zaadresowaną do Antoniego Królikowskiego, byłego partnera Joanny Opozdy.



