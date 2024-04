W majówkę będzie gorąco nie tylko przy grillu, ale też w kinach. Podpowiadamy, jakie filmy obejrzeć

Ten film akurat już trochę na naszych ekranach gości. Śpieszcie się więc z jego oglądaniem, bo, wierzcie mi, chcecie to zobaczyć. To najdroższa do tej pory produkcja prestiżowego studia A24. Za jej kamerą stanął natomiast Alex Garland. Reżyser zabiera nas do skonfliktowanych Stanów Zjednoczonych. Wojna domowa trwa sobie w najlepsze, kiedy słynna fotoreporterka wraz z dziennikarzem postanawiają przeprowadzić wywiad z odpowiedzialnym za to wszystko prezydentem. Po drodze czeka ich jednak sporo niespodzianek. "Civil War" to najpiękniejsza produkcja o ludzkim dążeniu do autodestrukcji, jaką kiedykolwiek zobaczycie.