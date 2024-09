A gdyby tak istniała książka dla wszystkich (nie mam tu na myśli "publikacji" Jelly Frucika odpowiedniej dla osób od 0 do 100 lat)? Nawet dla tych, których w całym dorosłym życiu najbardziej wciągnęła lektura instrukcji do skręcania przeklętych mebli z Ikei albo pralki (no bo wiadomo, że jak coś pierdyknie w najmniej odpowiednim momencie, czytaj: kiedy akurat kilka dni przed wyjazdem przypomni wam się, że w koszu czeka jeszcze sterta prania, to warto najpierw zagłębić się w lekturę, zanim połowa waszej wypłaty zostanie w kilka minut roztrwoniona i przekazana panu Zenkowi, który najpierw skomentuje "kto to panu tak...", a potem włączy, wyłączy i po krzyku)? No to po tym przydługim, z życia wziętym wstępie, mówię wam, że takowa książka istnieje. I nie jest ona instrukcją.