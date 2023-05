Małgorzata Rozenek z Okazji Dnia Mamy wbiła szpilę polskim politykom. Mocne słowa

Dzień Matki 2023. Przeczytaj do końca, warto… Jestem szczęśliwą, kochającą Mamą i szczęśliwą kochaną córką, ale jestem też bardzo zaniepokojoną kobietą i obywatelką. Kolejny raz z sejmowej mównicy, padają słowa krzywdzące polskie kobiety, matki i dzieci poczęte metodą in vitro. Kolejny raz nasze historie i przeżycia używane są do brutalnej walki politycznej. Kolejny raz musimy tłumaczyć, że nasze dzieci nie są „wyprodukowane” BO NIE SĄ RZECZĄ - czytamy we wpisie Rozenek.