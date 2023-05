Mieszkańcy nie chcą Malika na Dniach Lubina. W trosce o dzieci oczekują odwołania koncertu

To "Adwokat Diabła" pokrył się potrójną platyną. I to Malik Montana wystąpi na naszej lubińskiej scenie w sobotnie popołudnie - poinformowali organizatorzy Dni Lubina, które odbędą się 23 i 24 czerwca, zamykając tym samym rok szkolny i rozpoczynając okres wakacyjny, co oznacza, że na Dniach Lubina z pewnością pojawi się mnóstwo młodzieży, by świętować zakończenie roku szkolnego.