W dalszej części podkreśliła, że co by nie zrobiła, i tak będzie źle. Odmawiam pójścia do studia TV na rzecz pracy w szpitalu — nie szanuje ludzi, którzy wpłacają. Poszłabym do studia i nie poszła na dyżur — nie szanuje kolegów z pracy i pacjentek, zależy mi tylko na splendorze i rozgłosie. Motywuje ludzi do wpłacania, chociażby 1 zł — źle, bo nie rozumiem, że ludzie pomagają gdzie indziej. Nie motywuje do wpłacania — źle, bo olewam i mi nie zależy. Co roku przy WOŚP wylewa się na mnie wiadro, ba hektolitry szamba w internecie. Zawsze niezależnie co zrobię. Jest mi po prostu także dziś cholernie przykro. Nie, bo jest "mniej" — to nie ma znaczenia. Zresztą każdy rozumny człowiek zauważy, że nie zależało mi na rekordach. Ważne, że zrobiłyśmy, co mogłyśmy - pisze Mama Ginekolog i dodaje, że czuje się zdeptana.