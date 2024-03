CLOUT MMA nie potrzebuje oktagonu, żeby ludzie się pobili. Serio płacicie za to?

Bójki, wyzwiska, groźby, rzucanie przedmiotami. Tak można wymieniać w nieskończoność. Dla widzów, którzy mniej lub bardziej śledzą wydarzenia freak fightowe, nie jest to już nic zaskakującego. Tak przynajmniej się wydawało. CLOUT MMA jednak ciągle próbuje zwrócić na siebie uwagę i to w bardzo drastyczny sposób. Do udziału w gali zaprasza znienawidzone w świecie internetowym postacie, aby wzbudzić u widzów silne emocje. Daje „kolejną szansę” zawodnikom, których inne federacje wcześniej skreśliły (z bardzo konkretnych powodów). Jednym z takich działań było niedawne przywrócenie Jacka Murańskiego. Ten, po mocnej konfrontacji z federacją FAME MMA, nie otrzymywał zbyt wielu propozycji walk. Mowa tutaj oczywiście o głośnych zestawieniach. Aktualnie zmierzy się z Marcinem Najmanem. Ich oficjalna walka odbędzie się w najbliższą sobotę, jednak mężczyźni posuwają się do mocnych rękoczynów już teraz.