Poszukiwany listem gończym patostreamer wypuszczony z aresztu. Poręczył za niego Grzegorz Braun

Choć Marek M. został zatrzymany przez policję już w czerwcu 2023 r., to, po ucieczce z krakowskiego sądu we wrześniu, od października był poszukiwany listem gończym. "Czujny" był nieuchwytny aż do marca bieżącego roku - na początku miesiąca patostreamer został zatrzymany przez czeskich policjantów. Jednak już po 3 dniach Sąd w Hradec Kralove postanowił wypuścić go z aresztu - jak dowiedziało się RMF FM, doprowadziło do tego osobiste poręczenie, które za patostreamera złożył Grzegorz Braun: