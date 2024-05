Od słów do czynów. Szef Disneya znacznie zmniejsza liczbę premier Marvela na 2025 rok

Wszyscy dzielnie walczą obecnie ze zmęczeniem superbohaterami. Chodzi oczywiście o odbiór widzów, którzy wielokrotnie w ostatnim czasie narzekali na to, że produkcji jest tak wiele, a w sumie nie ma czego oglądać. Zdarzało się, ze fani musieli prowadzić bardzo skrupulatne wykopaliska, aby dotrzeć do tych tytułów, które faktycznie są chociaż… poprawne. Po drodze potykając się oczywiście o niezwykle słabe odsłony. Bog Iger postanowił wreszcie zakończyć ten precedens. Wygrał walkę o stanowisko prezesa Disneya i od razu zapowiedział zmiany. Przede wszystkim ogłosił, że teraz wytwórni przyświeca konkretna idea – jakość nie ilość. W taki sposób chce przywrócić Marvelowi jego dobre imię. Zgodnie z tym założeniem w najbliższym czasie nie dostaniemy więc „Eternals 2”, „Ant-Mana 4” oraz „Kapitan Marvel 3”. Tytuły te zostały odsunięte na bok na czas nieokreślony. Nic w tym dziwnego, gdyż poprzednie odsłony nie cieszyły się zbyt pozytywnymi recenzjami. W końcu nadszedł czas na to, aby słowa zamienić w czyny.