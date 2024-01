Dzięki takiemu podejściu to pomysły będą miały pierwszeństwo. Możemy znaleźć postać z komiksów - może już ukształtowaną jak Daredevil, a może nową, jak Maya Lopez - i po prostu na różne sposoby opowiedzieć te fantastyczne, różnorodne historie.



Dla mnie najlepsze w telewizyjnej przyszłości Marvela jest to, że teraz mamy możliwość opowiedzenia tej przyziemnej, brutalnej historii Mai Lopez, a za kilka lat możemy zobaczyć coś kompletnie innego z inną postacią z komiksów. Te wszystkie nowe okazje to dla nas nagroda - w końcu możemy zrobić te wszystkie, różniące się od siebie rzeczy. "What if...?" może zostać wyemitowane w ciągu 9 nocy na przestrzeni Świąt i być tym super serialem animowanym o multiwersum, a potem możemy opowiedzieć przyziemną i brutalną historię z Mayą Lopez w przeciągu jednej nocy!

- skomentował zmiany producent