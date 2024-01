Jak się kończy pierwszy Marvel Spotlight? Scena po napisach „Echo” zapowiada jazdę bez trzymanki

Na wstępie zaznaczę, że mimo faktu, iż nie jestem w pełni zadowolony z zakończenia serialu, i tak zachęcam, by go obejrzeć - tym bardziej że jest najkrótszą odcinkową produkcją Disneya na podstawie superbohaterskich komiksów. Sekwencje walk z pierwszych epizodów, a zwłaszcza ta z Daredevilem w magazynie, przywodzą na myśl stare seriale Marvela kręcone dla Netfliksa (które zostały po premierze „Echo” zakwalifikowane już oficjalnie do kanonu MCU!).



Samo zakończenie mogłoby być jednak lepsze, gdyż w finale protagonistka Maya Lopez zdobyła, a jakże, supermoce. Niestety nie takie jak w komiksach (pozwalające jej kopiować zdolności innych), tylko objawiające się światełkami w dłoniach, a Kingpina pokonała typową siłą przyjaźni. Na szczęście Marvel nie wylał dziecka z kąpielą, a chociaż Wilson Fisk został pokonany, to broni nie składa. W dodatku już wiemy, jaki kolejny krok wykona nowojorski król zbrodni.