Po przesłuchaniu płyty "<33" nasuwa mi się jedno pytanie: czy Mata się skończył?

Kiedy Mata na chwilę przed premierą krążka "<33" wypuścił kawałek "JESTEŚ POJ384NA", czułam w kościach, że płyta nie przypadnie mi do gustu. I niestety - nie pomyliłam się. Ale od początku, od początku, jak to mówił Quebo.



Album składa się z 15 kawałków, z których tylko jeden przekracza nieznacznie 3 minuty, a już pierwszy utwór zniechęca do tego, żeby słuchać dalej - może to wkurzający bit, a może tekst, który i tym razem zupełnie nie ma sensu. Niewiele lepiej dzieje się w kolejnym kawałku - "W GŁOWIE OD PIENIĘDZY SIĘ P*******", po którym następuje co prawda całkiem słuchalny utwór, ale tytułem sugerujący chyba to, co niektórzy myślą po przesłuchaniu całego wydawnictwa. Dopiero "ogród" daje nadzieję na to, że może płyta jednak siądzie, przynajmniej częściowo - kawałek jest spokojny, a mimo to dynamiczny. Podobnie jest z "tired of love", choć i ten nie wnosi do całości nic szczególnego. Pojawiają się w nim za to zaskakujące słowa i wydawać by się mogło, że nawet Mata nie wierzy teraz w sukces swojego krążka: