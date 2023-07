Jeden filmik na Instagramie i Warszawiacy wściekli. Komik wywołał dyskusję, której się nie spodziewał

Jak drugą rolkę opublikowałem na Instgramie, to już wiedziałem, jaka jest atmosfera i bawiły mnie te reakcje, że ludzie potrafią się o to spinać. Chciałem ten temat trochę obśmiać, bo wydaje mi się, że to dość śmieszne, że ktoś tak bardzo przywiązuje wagę do własnej tożsamości, pod kątem miasta z którego jest, albo nie. To taki szczególny zbiór zachowań z Warszawy, który obserwuję - zauważa Mateusz i dodaje: Pamiętam, że jak kiedyś mieszkałem we Wrocławiu i ktoś przyjeżdżał do Wrocławia z Warszawy, reakcja ludzi była w stylu: ale super, fajnie, że jesteś tutaj, a w drugą stronę działa to trochę na zasadzie, o cześć. Lubimy stwarzać sobie tożsamość na podstawie różnych rzeczy. Jeżeli ktoś nie stworzył jej wokół na przykład pracy, tego jak żyje, kieruje się tym, gdzie mieszka, na tym buduje swoją tożsamość i dla niego to jest ważne - podkreśla. Stand-uper tłumaczy też, z czego mogą wynikać tego typu zachowania.