"The New York Times" opublikował listę najlepszych seriali 2024 roku. Co ciekawe, wśród międzynarodowych wybitnych produkcji odcinkowych znalazł się również polski tytuł, który w naszym kraju stał się hitem - okazuje się, że "Matki pingwinów" zostały docenione nie tylko w Polsce, ale również za granicą.