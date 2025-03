Gwiazdor przerażony powrotem do roli w Krzyku 7: "Mogę być naprawdę do bani"

Nie ma co ukrywać, że zapowiadana na wczesny 2026 rok kolejna część "Krzyku" rodziła się w niemałych bólach. Chyba najgłośniejszą sprawą było zwolnienie przez producentów Melissy Barrery, odtwórczyni głównej roli, Sam. Aktorka została zwolniona w związku z wyrażaniem swojej krytyki względem działań wojennych Izraela i wspierania go przez Stany Zjednoczone. Ogłoszono też, że w obsadzie zabraknie Jenny Ortegi, choć w tym przypadku powodem miał być jej udział w innych projektach. Wreszcie sam reżyser tego filmu, Christopher Landon, opuścił projekt. Ostatecznie okazało się, że "Krzyk 7" powstanie, a na ekranie zobaczymy wiele znajomych twarzy. Do swoich ról powracają m.in. Neve Campbell (Sidney), Courteney Cox (Gale), David Arquette (Dewey) czy Mason Gooding (Chad). Za kamerą stanął również zaznajomiony już z uniwersum Kevin Williamson (producent ostatnich trzech części, scenarzysta "Krzyku 4").