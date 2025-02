Max: co obejrzeć? TOP 5 walentynkowych nowości na weekend

W lutym do Max wpadło sporo interesujących nowości. W serwisie króluje niezmiennie produkcja "It Ends With Us" z Blake Lively w roli głównej, ale również coś dla fanów mocniejszych wrażeń, czyli thriller "Jakaś inna kobieta", "Pamięć absolutna", "Duch" czy "Black Adam". Jednak w związku z tym, że w piątek wypadły wyczekiwane przez wielu walentynki, warto zrobić sobie przyjemny w weekend z bardzo romantycznymi produkcjami w Max (i jednym thrillerem na dokładkę).