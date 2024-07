Komedia kryminalna, która wpadła dla Max, zapewni wam mnóstwo frajdy. Co za obsada!

Obraz przenosi nas do Londynu lat 50., gdzie w samym sercu West Endu dochodzi do brutalnego morderstwa. Akcja rozpoczyna się w momencie, gdy plany adaptacji popularnej sztuki teatralnej na film zostają przerwane przez zamordowanie jednego z kluczowych członków ekipy. Na scenę wkracza duet detektywów: doświadczony inspektor Stoppard (wspa-nia-ły Sam Rockwell) i pełna zapału, choć nieco nieporadna, konstabl Stalker (Saoirse Ronan). Ich dynamika to jeden z największych atutów filmu – Rockwell w roli zblazowanego policjanta świetnie kontrastuje z entuzjazmem i naiwnym urokiem Ronan.



Twórca balansuje między komedią a tajemnicą. Scenariusz Marka Chappella pełen jest błyskotliwych dialogów i celnych odniesień do klasyki gatunku, a także (zazwyczaj) subtelnych nawiązań do współczesnych trendów w kinie kryminalnym. Z kolei zdjęcia Jamie'ego D. Ramsaya, scenografia i kostiumy oddają urok lat 50. z niesamowitą precyzją, podkreślone przez pełną jazzowych rytmów mzyką Daniela Pembertona.



Sercem obrazu jest kinofilski dowcip. Żarty sytuacyjne, sprytne gry słów i komiczne zbiegi okoliczności sprawiają, że "Patrz jak kręcą" to pewnego rodzaju uczta dla miłośników wielu gatunków. Chociaż nie brakuje tu schematycznych rozwiązań fabularnych, to jednak całość jest tak zgrabnie zrealizowana i opowiedziana, że drobne potknięcia zostają wybaczone. Być może swoisty autotematyzm będzie dla kogoś męczący, ale - cóż - dla mnie nie był. Uwielbiam ten klimat, te postacie - bawiłem się na tej pastiszowej układance wspaniale. To naprawdę świetna opcja na luźny weekendowy seans.



