Marvel Cinematic Universe z 6 nowymi serialami. Disney spełnił oczekiwania największych fanów

Marvel, jeszcze przed powstaniem serwisu Disney+, kręcił wiele seriali o superbohaterach, które miały być integralną częścią MCU. Niektóre z nich, w tym świetni „Agenci T.A.R.C.Z.Y.” (odnoszące się bezpośrednio do wydarzeń z filmów), powstało z myślą o emisji w amerykańskiej telewizji ABC. Inne (samodzielne i mroczne), z „Daredevilem” na czele, trafiły do biblioteki serwisu Netflix.



Problem w tym, że za te seriale odpowiadał dział Marvel Television, który nie dogadywał się z Marvel Studios. Po powstaniu Disney+ to ten filmowy zajął się produkcjami w odcinkach (począwszy of „WandaVision”), a wydawanych poprzednio żadna nowa produkcja z cyklu MCU nie wspominała - do czasu. To się zmieniło, gdy Disney przejął prawa do netfliksowych seriali.