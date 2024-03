Jakie filmy można obejrzeć w serwisie MEGOGO? Oferta jest naprawdę ciekawa

MEGOGO to największy serwis VOD w Europie Wschodniej z siedzibą w Kijowie. W Ukrainie zadebiutował jeszcze w 2011 roku, a do tej pory mówi się o nim raczej niewiele. Wyróżnia się przede wszystkim darmowym dostępem do podstawowych kanałów telewizyjnych, a to nie udało się jeszcze żadnemu większemu serwisowi VOD. Nie wymaga on też od użytkowników rejestracji. Platforma to jednak coś więcej, niż tylko programy telewizyjne. To też pokaźna biblioteka wszelkich filmów i seriali. Co warto tam obejrzeć?