W roli głównej pojawił się Robert Pattinson, który w nowej roli może mocno zaskoczyć - po zwiastunie można stwierdzić, że to będzie jedno z jego bardziej intrygujących wcieleń, którym może udowodnić swój kunszt i to, jak barwnym i elastycznym aktorem w istocie jest. W obsadzie obok Pattinsona znaleźli się także Steven Yeun ("The Walking Dead"), Naomi Ackie ("Lady M."), Toni Collette ("Dziedzictwo. Hereditary") i Mark Ruffalo ("Biedne istoty").