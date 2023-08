Netflix ma nowy hit prosto z Polski. Nie wiem, jakim cudem świat pokochał naszego potworka

To niesamowite, że chociaż "Miłość do kwadratu" była słaba, to przy okazji każdego sequela twórcom udało się zrealizować jeszcze gorszy film. W kwestii fabularnych absurdów i cringe'u "Miłość do kwadratu bez granic" bije swoje poprzedniczki na głowę. A mimo to użytkownicy Netfliksa, jak szaleni oglądali ją w minionym tygodniu.