Co ciekawe, mimo że sporo widzów pała sympatią właśnie do tej pierwszej Alinki, to Barciś stwierdził, że z Katarzyną Żak "pracowało się lepiej": "Nie ujmując nic z talentu pierwszej Alinki, ma bardzo trudny charakter, więc z drugą pracowało się lepiej. Wielokrotnie deklarowała, że nie chce już grać w serialu i producenci przychylili się do jej prośby" - posumował.