"Młody Sheldon" się kończy. Nie płaczcie, nadchodzi drugi spin-off "Teorii wielkiego podrywu"

"Teoria wielkiego podrywu" ciągnęła się przez 12. sezonów, zdobywając szerokie grono fanów na całym świecie. Nic więc dziwnego, że twórcy chcieli na tej popularności skorzystać i jeszcze zanim serial dobiegł końca, zaserwowali nam jego prequel. Dzięki temu "Młody Sheldon" przedłuża życie geekowskiej sagi już od 2017 roku. Warto zaznaczyć, że wciąż cieszy się sporą popularnością.



W sezonie 2022/2023 6. odsłona "Młodego Sheldona" była najpopularniejszym serialem komediowym na CBS. Ewidentnie więc ludzie ciągle chcą ten sitcom oglądać. Jak wszystko co dobre musi jednak dobiec końca. 15 lutego 2024 roku powróci więc z ostatnim 7. sezonem, który potrwa do 16 maja, kiedy to zostanie wyemitowany finał całego serialu. Liczyć sobie będzie godzinę.



