Viaplay dowozi mroczny polski serial kryminalny. Jest świetny

"Morderczynie" na tle innych polskich seriali kryminalnych wyróżnia już sam fakt, że jego główną bohaterką jest zwykła dzielnicowa. Z jej perspektywy śledczy pracujący w dziale kryminalnym to "celebryci". Karolina Keller, grana przez Maję Pankiewicz, to jednak nie tylko glina, która jest odpowiedzialna za patrolowanie konkretnej dzielnicy, ale również bystra i ambitna policjantka. Kiedy kobieta trafia do zespołu dochodzeniowego, nie interesuje jej pławienie się w blasku sławy kryminalnych. Keller nie waha się złamać procedur za cenę zdobycia nowego tropu i zrobi wszystko, by doprowadzić sprawę do końca.