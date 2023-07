Ryzykownie jest wprowadzać film do kin na tydzień po premierze tak wyczekiwanych i głośnych tytułów, jak "Barbie" i "Oppenheimer". Trudno ocenić, czy to akt niesamowitej odwagi, czy wyraz skrajnej głupoty, ale już jutro na amerykańskich ekranach zadebiutuje "Mów do mnie". W Polsce produkcja pojawi się nieco później, jednakże według pierwszych opinii krytyków, którzy mieli już okazję ją zobaczyć, jest na co czekać. I to bardzo.



Za "Mów do mnie" odpowiadają... youtuberzy. To bowiem pełnometrażowy debiut australijskich bliźniaków Danny'ego i Michaela Philippou, których kanał RackaRacka śledzi niemal 7 mln obserwujących z całego świata. Na udostępnianych tam treściach wygłupiają się, serwując fanom komiczno-przemocowe materiały. Na seansie nadchodzącego filmu, nikomu jednak nie będzie do śmiechu. Wszystko wskazuje na to, że dysponując minimalnym budżetem, zrealizowali najstraszniejszy horror tego roku.



