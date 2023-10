MTV EMA 2023 odwołane po raz pierwszy od 1994 roku. Organizatorzy ogłosili żałobę

MTV Europe Music Awards to, po MTV Video Music Awards, jedne z najważniejszych nagród w branży muzycznej, które przyznawane są od 1994 roku, co edycję w innym kraju. Podczas zeszłorocznej gali, która odbywała się w Dusseldorfie, statuetkami zostali uhonorowani Taylor Swift, Nicki Minaj, David Guetta, Muse czy Ralph Kaminski, który pokonał nominowanego do nagrody Matę. Zaproszeni na tegoroczną galę nie pojawią się jednak w Paryżu, gdzie miała mieć miejsce najnowsza edycja MTV EMA. Organizatorzy poinformowali bowiem, że muzyczne wydarzenie zostaje odwołane ze względu na aktualną sytuację polityczną.