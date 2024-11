Film @weronisiazz został wyświetlony już ponad 1,5 mln razy i zebrał niemal 1,5 tys. komentarzy. W najpopularniejszych opiniach internauci zwracają uwagę na "odklejenie" ludzi i rozmyślają nad tym, co właściwie w dzisiejszych czasach oznacza sztuka nowoczesna: "Pomijając to, że to zabawne, to to jest aż smutne jak sztuka w dzisiejszych straciła na przekazie i swoim pięknie" - pisze jedna z komentujących. "Dowód na to, że te tłumy wielbicieli sztuki nowoczesnej nie mają pojęcia, czym jest sztuka" - wtóruje jej inny internauta.