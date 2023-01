Opowieści, w których supermoce odgrywają istotną rolę, niemal zawsze sięgają po figurę antagonisty - "Nadzwyczajna" jest jednak obyczajem pełną gębą. Istotą tego komediodramatu nie są żarty z konwencji (choć tych nie brakuje), satyra na superbohaterskie kino czy chęć zszokowania miłośników komiksowego kina, przywykłych do pewnych skostniałych ram bardzo ograniczających potencjał materiału źródłowego. "Nadzwyczajna" jest raczej metaforą poczucia niepewności dwudziestokilkulatków - zagubienia, powracających myśli, że powinniśmy już osiągnąć znacznie więcej, że przecież to nie tak miało być. Serial pochyla się nad w gruncie rzeczy powszechną obawą, że inni znają jakiś sekretny przepis na lepsze życie, a tobie nikt go nigdy nie zdradził. Bo przecież rówieśnicy brną do przodu, dojrzali - a tobie ciągle czegoś brakuje. Serial Hulu odnosi się do chwil, w których grunt zdaje się umykać spod nóg, a my nieporadnie staramy się znaleźć stabilne podparcie.



Produkcja punktuje też ludzką niechęć do prawdziwych zmian. To portret samolubnej aklimatyzacji - wiarygodna odpowiedź na pytanie, w jaki sposób powszechne posiadanie supermocy zmieniłoby ludzkość. Odpowiedź brzmi: wcale.



Wielką siłę "Nadzwyczajnej" stanowi trudny charakter głównej bohaterki. Fakt, że ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za wiele swoich niepowodzeń, że nie jest tu jedynie niesłusznie spychaną na margines ofiarą, w istocie przewyższającą charakterem i moralnością wszystkich wokół. Choć marzy o swych mocach, tak naprawdę tkwi w tym samym, znienawidzonym punkcie w życiu przede wszystkim dlatego, że wcale nie próbuje się zmieniać. Co więcej, bywa samolubna - bliscy robią dla niej zdecydowanie więcej, niż ona dla nich. Z drugiej strony - nietrudno ją zrozumieć. To naprawdę interesująco zbudowana postać.