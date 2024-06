Wybrali najgorsze filmy dekady. Na liście aż 3 polskie tytuły

Aż trzy polskie filmy uplasowały się w czołówce międzynarodowego filmowego rankingu! Brzmi świetnie, szkoda tylko, że mowa o liście najgorszych filmów tej dekady (znaczy się: lat 20. XXI wieku). No, ale nie można mieć wszystkiego.



Większość z tych fatalnie ocenianych obrazów to filmy, których nie mogliśmy zobaczyć w kinach - a to mówi nam sporo o streamingowej konkurencji, która wymusiła gwałtowny wzrost liczby produkcji udostępnianych bezpośrednio na Netfliksie, Max czy Disney+. Streamingowe wojny wymusiły nacisk na ilość, w związku z czym producenci zasypują nas taśmową i wtórną robotą - kosztem jakości. Jasne, giganci dbają o to, by w zalewie badziewia uraczyć nas co jakiś czas prawdziwie solidnym, jakościowym kinem, jednak zdecydowana większość to albo mdłe przeciętniaki, albo wręcz bezczelne paździerze.



Dlatego właśnie na niniejszej liście znajdziecie tak wiele filmów, które debiutowały właśnie w streamingu. Jest to grupa tytułów z najniższą średnią filmową, na którą składają się oceny użytkowników prestiżowego serwisu Letterboxd, gdzie migruje coraz więcej kinomanów. Każdy z tych obrazów został wydany w latach 20. XX wieku.