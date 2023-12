Wybieramy najlepsze filmy akcji z 2023 roku. Po tych tytułach złapiecie zadyszkę

Superbohaterowie nie radzili sobie w tym roku najlepiej. Ba! To mało powiedziane, bo nie radzili sobie w ogóle. Najboleśniej w box offisie zatonęły "The Marvels", ale podobnie jak "Ant-Man i Osa: Kwantomania", "The Flash" czy "Shazam! 2" nie stało się to bez powodu. Nadmierna eksploatacja komiksowych trykociarzy coraz bardziej widzów i krytyków męczy. Tym bardziej że produkcje te stały się nad wyraz powtarzalne. Dlatego "Spider-Man: Poprzez multiwersum" jasno błyszczy na ich tle. Lepszego tytułu superhero w minionych miesiącach nie było.



Film dostępny na Premiery CANAL+, Amazon Prime Video, Rakuten TV, Player i Polsat Box Go.