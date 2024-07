Najlepsze seriale na podstawie gier. TOP 10 tytułów

Jest XXVI wiek, a ludzkość toczy wojnę ze zjednoczonymi siłami kosmitów. Fabuła FPS-a to oczywiście przyczynek do tego, aby jak najwięcej strzelać. Dlatego nowa adaptacja przygotowana na zlecenie Paramount+ (w Polsce dystrybuuje go SkyShowtime) ma trochę inne ambicje. Serial chce opowiedzieć własną historię, ale jednocześnie inspirować się bogatym światem gry. Oczywiście kluczem do stworzenia dobrej produkcji opartej o grę wideo jest szacunek do materiału źródłowego. W „Halo” nie zawsze się to udawało, ale 2. sezon potwierdził, że jest to serial po prostu bardzo dobry, nawet jeśli czasem zmieni coś w kanonie.



Gdzie obejrzeć „Halo”? Na SkyShowtime.