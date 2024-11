Netflix pokaże wam, jak nie dać się oszukać. W sam raz na Black Week pojawi się film o manipulacji klientami

Pożegnanie z "Cobra Kai" trwa w najlepsze. W tym tygodniu na platformie pojawiła się druga z trzech części finałowego sezonu serialowej kontynuacji "Karate Kida". Jakby jednak dzieciaki z San Fernando Valley nie powalili was swoimi sztukami walk, tak na pewno zrobił to Mike Tyson. Jego walka z Jake'iem Paulem to było kolejne już wydarzenie transmitowane na żywo przez Netfliksa. Jak widać, serwis nie oszczędza swoich użytkowników. Atakuje ich czym tylko może.



W przyszłym tygodniu Netflix będzie już delikatniejszy. W końcu mamy listopad, więc pierwsze skrzypce na platformie grają filmy świąteczne. W najbliższych dniach do tych dotychczas dostępnych dołączą "Świąteczni dżentelmeni". To opowieść o tancerce z Broadwayu, która chce ocalić prowincjonalny klub nocny swoich rodziców. W tym celu wystawia męską rewię bożonarodzeniową. I wtedy pojawia się ktoś niespodziewany. Tak, my wiemy, jak to się dalej potoczy, ale i tak tłumnie zasiądziemy do oglądania produkcji.