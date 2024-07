Na Netfliksa zmierza nowa odsłona kosmicznej sagi. Zack Snyder się w niej nie cacka

Dużo się działo w oryginalnym dyptyku "Rebel Moon". Teraz obie części serii będziemy mogli zobaczyć w wersji reżyserskiej, w której Zack Snyder się nie pieści. To już nie będą filmy, które Disney mógłby sobie wypuścić do kin, tylko twarde R-ki. Jak już wiadomo, będzie w nich mnóstwo przekleństw, gore i seksu. Dojdzie w nich nawet do zbliżenia demonicznego admirała Atticusa Noble'a z kosmitą.