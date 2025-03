Najlepsze filmy akcji Netfliksa doczekają się spin-offa. Wiemy, kto zagra główną rolę

Po sukcesie "Tylera Rake'a 2" Netflix zapowiedział trzecią część serii jeszcze w 2022 roku. Fani byli oczywiście podekscytowani, bo przecież wśród oryginalnych produkcji platformy trudno znaleźć inne, tak widowiskowe filmy akcji. W obu tytułach stylizowane na jedno ujęcie kilkunastominutowe sceny wbijają w fotel, a szczęka robi głośne JEB o podłogę. Dzieje się w nich wszystko, wszędzie i naraz. Nic więc dziwnego, że widzowie domagają się więcej takiego kina, a serwis streamingowy zamierza im go dostarczyć.



Co prawda Netflix zapowiedział "Tylera Rake'a 3", ale chwilę potem słuch o nadchodzącej produkcji zaginął, ale jak dowiedzieliśmy się chwilę temu, platforma pracuje nad spin-offem filmów z Chrisem Hemsworthem. Zdjęcia do ośmioodcinkowego "Mercenary" mają rozpocząć się we wrześniu. To już całkiem niedługo, dlatego o serialu już co nieco wiadomo.