To może być najlepszy film akcji tego roku. Obejrzysz go na Netfliksie

Czemu fani kina akcji powinni się zainteresować nadchodzącym filmem "Havoc"? Ok, Tom Hardy w głównej roli to skuteczna zachęta, ale jest coś jeszcze. Gareth Evans po drugiej stronie kamery. A przecież wszyscy wiemy, co potrafi. Trudno o bardziej wybuchowe filmy niż wyreżyserowane przez niego dwie części "The Raid". One zawstydzają niejednego (znacznie droższego) blockbustera. Tam się dzieje, dzieje i jeszcze raz dzieje. Dzieje się tyle, że niektórzy widzowie do dzisiaj zbierają szczęki z podłogi.



Po sprowadzeniu nas do parteru dwoma częściami "The Raid" Gareth Evans nieco spuścił z tonu. Chwilę poflirtował z horrorem, realizując "Apostoła" dla Netfliksa. Potem wrócił do akcji za sprawą serialu "Gangi Londynu", ponownie zachwycając wszystkich surową i odważną reżyserią. Niedługo będziemy mogli podziwiać ją w filmie "Havoc", który właśnie doczekał się zwiastuna. Wreszcie - chciałoby się powiedzieć.