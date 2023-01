W lutym na Netfliksie będzie nie tylko romantycznie. Wśród nowości polski serial sci-fi

I to dopiero jest smakowita premiera. Mamy tu do czynienia z komedią familijną o horrorowym zabarwieniu. Za jej kamerą stanął Christopher London - twórca dwóch części "Śmierć nadejdzie dziś" i "Pięknej i rzeźnika". Teraz zamiast bawić się konwencją slasherów zabierze nas do nawiedzonego domu. "We Have a Ghost" to opowieść o rodzinie, która w swojej nieruchomości odkrywa ducha z mroczną przeszłością. Staje się dzięki temu internetową sensacją. Na ekranie zobaczymy m.in. znanego ze "Stranger Things" Davida Harboura i Jennifer "matkę Stifflera" Coolidge.



Premiera 24 lutego na Netflix.